Близький до оточення Захарченка бойовик закликав терористів припинити злочинну діяльність (відео)

Як повідомляє прес-служба СБУ, зловмисник займався збором та передачею бойовикам інформації про чисельність українських військ, місця дислокації, переміщення особового складу та військової техніки.

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"Зібрану інформацію він передавав своєму брату – раднику самопроголошеного ватажка терористів "ДНР" Захарченка, одному із засновників терористичного угруповання "Кальміус", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зловмисник повністю визнав протиправність своїх дій, розкаявся і звернувся до брата та інших терористів із закликом припинити злочинну діяльність і повернутися до мирного життя.

За матеріалами СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України.