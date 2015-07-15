СБУ затримала працівника Щастинської ТЕС, який був інформатором терористів

Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисник виявився працівником Щастинської теплоелектростанції, який мешкав у сусідньому селі. Він зізнався, що підтримував постійний зв'язок з начальником штабу одного з терористичних батальйонів так званого "міністерства оборони ЛНР" та виконував розвідувальні завдання.

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Впродовж травня він збирав і передавав бойовикам "ЛНР" інформацію про переміщення підрозділів Збройних сил України, кількість та види озброєння, транспортних засобів, орієнтовну кількість військовослужбовців тощо. Бойовики використовували ці відомості для коригування напрямків вогню та для організації власної оборони.

Під час обшуку в інформатора вилучено кілька мобільних телефонів та сім-карт, якими він користувався для зв’язку з терористами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України.

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Також СБУ завершено досудове розслідування стосовно жителя Станично-Луганського району, затриманого у квітні за підозрою у сприянні діяльності терористам "ЛНР".

Встановлено, що 36-річний громадянин передавав бойовикам відомості про розташування позицій АТО, коригував вогонь їхньої артилерії. На період слідства суд обрав для інформатора запобіжний захід – тримання під вартою. 10 липня слідчі скерували матеріали кримінального провадження в суд.