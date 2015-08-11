На Донеччині прикордонники затримали бойовика, який "втратив орієнтування"

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України 11 серпня, наряд помітив автомобіль "Ваз", який, під’їхавши до посту, почав швиденько розвертатись, проте транспортний засіб відразу був блокований.

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"В ньому знаходився чоловік у військовій формі з символікою незаконного збройного формування та жінка, мешканка міста Шахтарськ. У ході перевірки у водія прикордонники знайшли військовий квиток НЗФ, а також набої калібру 12 та 7,62 мм. Крім того, стало відомо, що громадяни, прямуючи автомобілем, втратили орієнтування та під’їхали до контрольного посту, але, помітивши прапор і українську символіку, спробували одразу ж утекти", - йдеться у повідомленні.

Затриманих передали співробітникам СБУ у Донецькій області.