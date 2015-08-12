Літня жінка дістала осколкові поранення під час обстрілу бойовиками Красногорівки
Під час обстрілу терористами Красногорівки осколкові поранення дістала літня жінка.
Про це начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, «з 22.30 до сьогоднішньої ночі, 2.00, терористи завдали артилерійський удар по селу Красногорівка Ясинуватського району і місту Авдіївка. Є численні руйнування, пошкоджено лінії електропередач та газопостачання».
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«У Красногорівці снаряди влучили в будівлі сільської ради, клубу, школи, приватні домоволодіння. Дістала осколкові поранення літня жінка, 1926 року народження», - повідомив Аброськін.
На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції.
«Обстріл бойовики вели з боку Яковлівки», - повідомив начальник міліції Донецької області.