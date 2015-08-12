Літня жінка дістала осколкові поранення під час обстрілу бойовиками Красногорівки

Про це начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, «з 22.30 до сьогоднішньої ночі, 2.00, терористи завдали артилерійський удар по селу Красногорівка Ясинуватського району і місту Авдіївка. Є численні руйнування, пошкоджено лінії електропередач та газопостачання».

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«У Красногорівці снаряди влучили в будівлі сільської ради, клубу, школи, приватні домоволодіння. Дістала осколкові поранення літня жінка, 1926 року народження», - повідомив Аброськін.

На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції.

«Обстріл бойовики вели з боку Яковлівки», - повідомив начальник міліції Донецької області.