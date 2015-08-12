Британські військові почали тренувати українських солдатів (фоторепортаж)

В Житомирській області тривають навчання українських військових з участю інструкторів з Великобританії.

Крім навичок ведення бою, солдати продемонстрували навички з надання допомоги пораненим. Британські військові брали участь у бойових діях в Афганістані та Іраку, українські воювали на Донбасі. За словами іноземних інструкторів, військовим дуже корисно обмінятися досвідом.

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Феллон пообіцяв, що до кінця березня 2016 року Великобританія завершить підготовку двох тисяч українських військовослужбовців.

За словами заступника міністра оборони України Ігоря Долгова, завдяки таким навчанням бійці отримують практику за стандартами НАТО, і це великий внесок Великобританії в українські реформи.