З полону терористів звільнили чотирьох волонтерів - Будик

20:32, 20 серпня 2015
Війна
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Чотирьох волонтерів звільнили з полону терористів, вони вже залишили  окупований бойовиками Донецьк.

facebook.com/Budik.v.v

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра оборони Василь Будик.

"Звільнення волонтерів стало результатом довгих і напружених переговорів групи Віктора Медведчука з представниками "ДНР" і "ЛНР". Завдяки зусиллям переговірників сьогодні хлопці побачать своїх рідних", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в переговорному процесі брали участь також співробітники ООН.

Крім цього, за даними Будика, уповноважена група повернулася в Донецьк для ведення подальших переговорів про звільнення заручників.

Як повідомляв УНІАН, з полону бойовиків за рік звільнили 2852 людини

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