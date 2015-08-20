З полону терористів звільнили чотирьох волонтерів - Будик
20:32, 20 серпня 2015Війна
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Чотирьох волонтерів звільнили з полону терористів, вони вже залишили окупований бойовиками Донецьк.
Уповноважена група повернулася в Донецьк для ведення подальших переговорів / facebook.com/Budik.v.v
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра оборони Василь Будик.
"Звільнення волонтерів стало результатом довгих і напружених переговорів групи Віктора Медведчука з представниками "ДНР" і "ЛНР". Завдяки зусиллям переговірників сьогодні хлопці побачать своїх рідних", - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що в переговорному процесі брали участь також співробітники ООН.
Крім цього, за даними Будика, уповноважена група повернулася в Донецьк для ведення подальших переговорів про звільнення заручників.
Як повідомляв УНІАН, з полону бойовиків за рік звільнили 2852 людини
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