На сьогодні з неволі звільнено 2869 українських заручників - Геращенко

Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко в ефірі "5 каналу".

"Сьогодні у нас є оновлена інформація, що станом на цей день – за рік звільнено і знайдено у нас 2869 осіб, з яких військовослужбовці – це більше тисячі людей, і так само цивільні особи (це разом із журналістами, волонтерами) – вони складають більше десь 1400 людей", - розповіла вона.

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Утім, за словами Геращенко, в заручних залишається ще 168 осіб, з яких приблизно 100 осіб – це військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів, представники прикордонної служби та працівники МВС, а також близько 60 цивільних осіб.

Як відомо, сьогодні після тривалих переговорів з неволі звільнили чотирьох українських волонтерів.

Як повідомляв УНІАН раніше, зниклими безвісти в зоні проведення АТО на сході України наразі вважають 846 людей.