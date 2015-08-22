Мешканцям обстріляних бойовиками Попасної та Валуйського відновили подачу газу та електрики
У населених пунктах Луганської області, які були обстріляні бойовиками вчора, відновлено газопостачання та електропостачання.
Про це УНІАН повідомили у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації.
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«Станом на 15.00 в результаті злагодженої роботи електриків та газовиків вдалося усунути пошкодження в результаті вчорашніх обстрілів. Так, у м. Золоте-4 електрики відремонтували трансформатор. Подачу електроенергії у місто відновлено. Газовики залатали пошкодження від снарядів САУ на газопроводах в м. Попасна. Також було відновлено газо- та електропостачання у с. Валуйське Станично-Луганського району», - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, у Луганській області минула доба пройшла у посиленій вогневій агресії з боку бойовиків. Обстрілювали м. Попасну, Золоте-4, с. Валуйське та околиці с. Троїцьке.