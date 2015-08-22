Мешканцям обстріляних бойовиками Попасної та Валуйського відновили подачу газу та електрики

Про це УНІАН повідомили у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації.

Читайте такожВ наслідок обстрілу бойовики залишили окуповану Луганщину без води

«Станом на 15.00 в результаті злагодженої роботи електриків та газовиків вдалося усунути пошкодження в результаті вчорашніх обстрілів. Так, у м. Золоте-4 електрики відремонтували трансформатор. Подачу електроенергії у місто відновлено. Газовики залатали пошкодження від снарядів САУ на газопроводах в м. Попасна. Також було відновлено газо- та електропостачання у с. Валуйське Станично-Луганського району», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області минула доба пройшла у посиленій вогневій агресії з боку бойовиків. Обстрілювали м. Попасну, Золоте-4, с. Валуйське та околиці с. Троїцьке.