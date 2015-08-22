Бойовики обстріляли Попасну і Троїцьке, перебито газопровід, є поранені

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що з 23.35 до 00.45 із самохідних артилерійських установок терористи обстріляли село Валуйське Станично-Луганського району. У результаті пошкоджені два будинки №13 та №14 на вул. Молодіжній. Перебитий газопровід – 224 абоненти залишилися без газу, і високовольтна лінії електропередачі – 500 осіб без світла. На даний момент ведуться відновлювальні роботи.

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Також наголошується, що місто Попасна вночі обстрілювалася протягом трьох годин - з 19.00 до 22.00 - із САУ та мінометів. Дві вулиці залишилися без газу та світла. Один зі снарядів впав біля міськвиконкому та посік його уламками. Постраждалих немає.

При цьому в результаті обстрілу околиць села Троїцького було поранено бійця ЗСУ.

У м. Золотому-4 вчора по обіді був сильний мінометний обстріл у результаті якого були попадання у два будинки вул. Павліка Морозова, в які вже влучали раніше. Також був поранений чоловік, якого було доставлено до лікарні. Зафіксовано пряме попадання у трансформатор. На даний момент місто без світла.

«Ці житлові будинки були нещодавно відремонтовані за кошти районного бюджету після останнього обстрілу бойовиків. Терористи скоріш за все били заздалегідь по пристріляним позиціям. І так практично кожен день вони стріляють – ми відновлюємо. І нема ні кінця, ні краю тому насильству та руйнуванням, які приніс на Луганщину «руській мір»», – наголосив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.