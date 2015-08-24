За добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий
13:19, 24 серпня 2015Війна
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"Жоден військовослужбовець за минулу добу не загинув, один отримав поранення. Це сталося у населеному пункті Золоте", - сказав Лисенко
Жоден військовослужбовець за минулу добу не загинув / Фото УНІАН
Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції отримав поранення один український військовослужбовець.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"Жоден військовослужбовець за минулу добу не загинув, один отримав поранення. Це сталося в населеному пункті Золоте", - сказав Лисенко.
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