Українська прокуратура надіслала повістку на допит начальнику Генштабу Росії через DHL

Про це на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Міжнародна компанія поштових перевезень DHL надала нам офіційного листа про те, що відповідно до статті 258 КПК України повідомлення про підозру начальнику Генерального штабу Російської Федерації Герасимову разом з повістками про необхідність з'явитися в Головну військову прокуратуру для допиту було доставлено за місцем проходження військової служби Герасимова за адресою: місто Москва, вул. Знам’янка, 14/1", - сказав він.

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За словами Матіоса, Герасимов викликався на допит на 3 серпня. «Герасимов не з’явився і не з’явиться, і ми це розуміємо, але хочу сказати, що терміну давності міжнародним злочинам немає», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, начальника Генштабу РФ Герасимова та 10 військовослужбовців служби за контрактом 331-го гвардійського парашутно-десантного полку 98-ї дивізії повітрянодесантних військ ЗС РФ та оголошено в міждержавний розшук. Вони підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни проти України).