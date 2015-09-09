Бойовики впродовж дня двічі з гранатомета та стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО – штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Сьогоднішній день у зоні АТО знову був спокійний. З опівночі і до 18 години бойовики двічі застосовували зброю. Проте, обстріли наших позицій мали хаотичний і більше провокативний характер», - йдеться в повідомленні.

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Так, на Луганщині о 8.10 злочинці обстріляли опорний пункт сил АТО неподалік Щастя з гранатомета та стрілецької зброї. А близько 15 години, по позиціях в селищі Новомар’ївка, що неподалік Донецька, бойовики били з гранатомету.

«Попри певне затишшя на лінії розмежування, українські підрозділи перебувають на позиціях та у будь-який момент готові протистояти нападу противника», - зазначають в штабі АТО.