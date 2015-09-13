За минулу добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНІАН.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український солдат не загинув, але один отримав поранення. Це сталося в районі Мар'їнки. Під час облаштування опорного пункту він підірвався на розтяжці, але зараз його життю нічого не загрожує", - сказав Мотузяник.