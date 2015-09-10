За добу в зоні АТО поранено одного військовослужбовця
13:19, 10 вересня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції був поранений один військовослужбовець.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець був поранений», - сказав він
Мотузяник зазначив, що поранено бійця було внаслідок обстрілу українських позицій поблизу Мар’їнки.
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