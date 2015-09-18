Центральні системи опалення на Донбасі можуть залишитися взимку без водопостачання - ОБСЄ

Як поінформували УНІАН у прес-службі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, "нестача води в охоплених військовим конфліктом районах Донецької та Луганської областей може мати довготривалі наслідки для виробництва продовольчих товарів, а також загрожує цивільному населенню холодною зимою, оскільки центральні системи опалення залежать від водопостачання".

СММ ОБСЄ підготувала тематичний звіт «Доступ до води в охоплених конфліктом районах Донецької та Луганської областей». У звіті наголошується, що ситуація ускладнюється тим фактом, що існуюча система водопостачання вимагала відновлення ще до початку бойових дій навесні 2014 року. Звіт ґрунтується на даних, зібраних спостерігачами СММ ОБСЄ за період з травня по серпень 2015 року, включаючи непідконтрольні уряду території.

Бойові дії перешкоджали проведенню відновлювальних робіт. До того ж, потужність водоносних станцій зменшилася внаслідок обстрілів електричних систем, що живлять станції.

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«Доступ до води є правом людини, визнаним на міжнародному рівні. Обмежений доступ до чистої, безпечної води прийнятної якості в достатній кількості піддає ризику найбільш уразливі групи населення, включаючи дітей, людей з обмеженими можливостями і хронічними захворюваннями, а також людей похилого віку, які мешкають у віддалених районах, охоплених конфліктом», – сказав заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг.

Моніторингова місія ОБСЄ зазначає, що протягом декількох місяців виконувала важливу роль, сприяючи встановленню локального припинення вогню, щоб забезпечити доступ ремонтних бригад до місць пошкодження систем водопостачання та іншої інфраструктури життєзабезпечення. До населених пунктів, в яких завдяки цим роботам відновилося водопостачання, відносяться Трьохізбенка, Горлівка, Майорськ, Раївка, Комсомольське, Красноармійськ і Маріуполь. Однак результат від відновлювальних робіт не буде тривалим, якщо бойові дії не припиняться і продовжать завдавати шкоди системі водопостачання.

Спостерігачі СММ також встановили, що присутність ЗСУ та озброєних угруповань, а також наявність протипіхотних мін або снарядів, що не розірвалися, а також поганий стан доріг ускладнило доступ місцевого населення до колодязної води, а також перешкоджало доставці води в цистернах. У багатьох випадках робітники не могли виконати ремонтні роботи на системах водопостачання через триваючий вогонь, або не могли доставити необхідні запчастини для проведення ремонтних робіт через обмеження постачання товарів через лінію розмежування.

СММ ОБСЄ повідомляє, що розпорядження, що обмежують свободу пересування, поставок продовольчих товарів та води через лінію розмежування, впливають на постачання води, яка надходить з населених пунктів, підконтрольних уряду в населені пункти, непідконтрольні уряду.

"СММ закликає українську владу, а також тих, хто фактично контролює Луганськ і Донецьк, негайно припинити атаки на цивільне населення, включаючи об'єкти цивільної інфраструктури, необхідні для підтримки системи водопостачання, і дотримуватися Мінських домовленостей, включаючи негайне і повне припинення вогню, а також відведення всього важкого озброєння", - відзначили у прес-службі.