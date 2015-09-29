Президент на Генасамблеї ООН озвучив кількість жертв збройного конфлікту на Донбасі
19:51, 29 вересня 2015Війна
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Президент України Петро Порошенко наголошує, що внаслідок збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях України загинули 8 тис. осіб, у тому числі 6 тисяч цивільних осіб.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
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"Більше 8 тис українців, з яких 6 тис. - цивільні особи - загинули від рук підтримуваних РФ терористів і окупаційних військ", - сказав він.
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