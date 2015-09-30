За добу в зоні АТО один військовий зазнав поранень

13:50, 30 вересня 2015
Війна
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Впродовж минулої доби в зоні АТО один військовослужбовець зазнав поранень під час розмінування території, загиблих немає.

Украина / REUTERS

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його даними, упродовж минулої доби проросійські бандформування 4 рази порушили режим тиші.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу поранених і загиблих військових в зоні АТО не було.

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