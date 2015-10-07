Танки, гаубиці і зброя ракетного типу: аеророзвідка виявила в Новоазовську техніку бойовиків (відео)

Аеророзвідка полку "Дніпро-1" виявила військову техніку російсько-терористичних військ.

Про це повідомляється на сторінці полку у Facebook.

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"Зокрема, 16 танків на базі біля села Солнцево, 4 УРАЛи для перевезення б/к,5 гаубиць Д-30 біля села Богданівка,та невідому зброю ракетного типу,близьку до Точки "У" в місті Новоазовськ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що полк "Дніпро-1" регулярно контролює окуповані території з неба. Полк "Дніпро-1" продовжує службу у зоні проведення АТО.