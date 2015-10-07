Танки, гаубиці і зброя ракетного типу: аеророзвідка виявила в Новоазовську техніку бойовиків (відео)
15:47, 07 жовтня 2015Війна
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16 танків на базі біля села Солнцево, 4 УРАЛи для перевезення б/к, 5 гаубиць Д-30 біля села Богданівка.
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Аеророзвідка полку "Дніпро-1" виявила військову техніку російсько-терористичних військ.
Про це повідомляється на сторінці полку у Facebook.
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"Зокрема, 16 танків на базі біля села Солнцево, 4 УРАЛи для перевезення б/к,5 гаубиць Д-30 біля села Богданівка,та невідому зброю ракетного типу,близьку до Точки "У" в місті Новоазовськ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що полк "Дніпро-1" регулярно контролює окуповані території з неба. Полк "Дніпро-1" продовжує службу у зоні проведення АТО.
ПРЕС-СЛУЖБА ПОЛКУ "ДНІПРО-1" ІНФОРМУЄПОЛК ДНІПРО-1 ВИЯВИВ ЧЕРГОВІ ПОРУШЕННЯ ПЕРЕМИР'Я З БОКУ РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОРИСТИЧНИХ ...Posted by Полк Днепр-1 on 7 жовтня 2015 р.
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