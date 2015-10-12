Місія ОБСЄ на вихідних зафіксувала факти застосування зброї на Донбасі

Про це йдеться у звіті за вихідні.

"11 жовтня, знаходячись на центральному вокзалі Донецька, поміж 15:05 та 16:50 Спеціальна моніторингова місія чула два вибухи на відстані 5-6 км на північний схід від займаних нею позицій", - сказано у звіті.

Інструктори ОБСЄ не змоги визначити тип озброєння, а також чи був вогонь вхідним або вихідним. "Поміж 15:05 та 17:10 СММ чула вогонь із стрілецької зброї на відстані від 3 до 6 км на північний захід та північний схід від своїх позицій", - сказано у звіті.

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У Луганській області, спостерігачі місії зафіксували спокійну ситуацію, але 10 жовтня чули на відстані 12-13 км від підконтрольної бойовикам "ЛНР" Іллірії (30 км на південний захід від Луганська) близько 30 мінометних вихідних вибухів, які за оцінкою місії сталися на навчальному полігоні.

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Також місія чула у контрольованому урядом Україні Старому Айдарі (20 км на північний захід від Луганська) три вибухи зі сторони 6-7 км на південний схід від займаних спостерігачами позицій. Інструктори ОБСЄ не змогли визначити тип зброї та з якої сторони вівся вогонь.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики в суботу, 10 жовтня вдень стріляли з тимчасово окупованої території по опорному пункту Збройних сил України поблизу селища Бердянське, що на Маріупольському напрямку.