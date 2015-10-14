Штаб: у зоні АТО готуються до відведення мінометів та артилерії до 100 мм

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

"14 жовтня в зоні проведення АТО пройшов спокійно. У Маріуполі, Волновасі, Красногорівці, Сєвєродонецьку, Артемівську та багатьох інших містах пройшли урочисті заходи з нагоди святкування Дня захисника України. Проведено виставки озброєння та військової техніки, показові виступи українських бійців, безліч концертів та вистав", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗа минулу добу в зоні АТО один військовий загинув, троє дістали поранення - Лисенко

Зазначається, що відбуваються заходи щодо відновлення інфраструктури Донбасу. "Так, за сприяння підрозділів цивільно-військового співробітництва продовжуються роботи з відновлення магістрального газопроводу на ділянці Мар’їнка – Красногорівка та лінія електропередач поблизу населеного пункту Верхньоторецьке Ясинуватського району", - повідомили в штабі АТО.

Окрім цього, тривають підготовчі заходи щодо відведення мінометів та артилерії калібром менше 100 мм.

День, 14 жовтня в зоні проведення АТО пройшов спокійно. У Маріуполі, Волновасі, Красногорівці, Сєвєродонецьку, Артемівсь... Posted by Прес-центр АТО on Wednesday, October 14, 2015

Як повідомляв УНІАН, ніч 14 жовтня у зоні проведення АТО пройшла спокійно. Однак, напередодні бойовики не обмежилися звичайними провокаціями і вели вогонь по нашим позиціям з підствольних та автоматичних гранатометів південніше Авдіївки.