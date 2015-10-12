Бойовики "ДНР" висунули чергову умову відведення озброєнь до 100 міліметрів

Але це відбудеться за умови дотримання протягом 48 годин режиму тиші, повідомив журналістам так званий заступник начальника штабу ополчення "ДНР" Едуард Басурін, передає РІА Новости.

"У цих угодах йдеться, що 48 годин має бути тиші, в наших планах поки що змін немає. Відведення планують почати в другій половині жовтня", - зазначив Басурін.

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При цьому він звинуватив українських військових у провокаціях, стверджуючи, що з 1 вересня - з моменту оголошення повного припинення вогню на Донбасі - бійці АТО "випустили по території "ДНР" 20 снарядів".

Як повідомляв УНІАН раніше, на Луганському та Артемівському напрямках не зафіксовано жодного факту порушення режиму припинення вогню. На Луганському напрямку пройшла реалізація другої черги щодо відведення від лінії розмежування протитанкових гармат Д-48 калібру 85 міліметрів за участю спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.