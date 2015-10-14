Бойовики порушили перемир’я: серед українських військових є загиблий та поранені

Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Однак, як зазначається, напередодні бойовики не обмежилися звичайними провокаціями і вели вогонь по нашим позиціям з підствольних та автоматичних гранатометів південніше Авдіївки.

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"Серед наших військових є загиблий та двоє поранених. Про цей випадок українською стороною відразу було повідомлено Спеціальну Моніторингову Місію ОБСЄ та Спільний центр координації та контролю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко 10 жовтня заявив, що стан припинення вогню на Донбасі уже 2 тижні перейшов у стан перемир’я.