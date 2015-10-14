Бойовики порушили перемир’я: серед українських військових є загиблий та поранені
08:20, 14 жовтня 2015Війна
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Ніч 14 жовтня у зоні проведення АТО пройшла спокійно.
REUTERS
Про це на свої сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.
Однак, як зазначається, напередодні бойовики не обмежилися звичайними провокаціями і вели вогонь по нашим позиціям з підствольних та автоматичних гранатометів південніше Авдіївки.
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"Серед наших військових є загиблий та двоє поранених. Про цей випадок українською стороною відразу було повідомлено Спеціальну Моніторингову Місію ОБСЄ та Спільний центр координації та контролю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко 10 жовтня заявив, що стан припинення вогню на Донбасі уже 2 тижні перейшов у стан перемир’я.
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