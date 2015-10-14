На тимчасово окупованій Луганщині почали мовити українське телебачення та радіо

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики.

Трансляції програм "Радіо Пульс" Луганської ОДТРК відбуваються на частоті 99,5 МГц, а телебачення – на 25-му каналі. Сигнали частково дістають і до Луганська. Після отримання коштів з бюджету потужність передавачів обіцяють збільшити.

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"Юристи Міністерства інформаційної політики України розпочали готувати постанову для подальшого забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення в Одеській, Херсонській, Харківській областях та в зоні АТО", – йдеться в повідомленні Мінінфополітики.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в тимчасово окупованому Криму почало працювати "Українське радіо".