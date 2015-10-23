В ОБСЄ заявили, що ризик ескалації ситуації на Донбасі залишається високим

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу по скайпу з Донецька заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

«Ситуація залишається спокійною у більшості районів Донецької і Луганської областей, однак ризик ескалації ситуації залишається дуже високим», - заявив він.

За словами Хуга, СММ буде продовжувати відвідувати місця базування відведеної озброєння. «Ми сподіваємося, що відведення зброї дозволить зміцнити режим припинення вогню і дасть змогу здобути тривалий мир», - сказав Хуг.

Він також повідомив про готовність місії відкрити нові бази патрулювання - дві на українській стороні і одну в зоні, яка контролюється так званою «ЛНР». « Ці додаткові бази значно посилять нашу спроможність моніторингу в цій зоні», - зазначив він.

Хуг також додав, що спостерігачі СММ відвідують місця, де зберігається відведене важке озброєння з обох боків лінії розмежування. «Ситуація залишається подібною до тої, яка була останні декілька тижнів: зброя була відсутня на місцях відведення як з боку українських збройних сил, так і ДНР», - сказав він.

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Хуг повідомив, що місія отримали доступ до місць відведення важкої зброї так званої «ЛНР». «Було констатовано відсутність важкої зброї на місці, про що раніше звітувала ЛНР», - сказав Хуг.

Він також повідомив, що безпілотник СММ зафіксував в районі Сонцеве Донецької області 8 нових танків. Також було зафіксовано техніку у Первомайському.

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Хуг також зазначив, що свобода переміщення спостерігачів місії обмежується обома сторонами конфлікту.