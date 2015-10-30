По всій лінії розмежування завершено відведення артилерії калібром менш як 100 мм - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що день у зоні проведення АТО минув без порушень Мінських домовленостей.

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Крім того, повідомляється, що у місті Сватове представники ДСНС та військові сапери продовжують усувати наслідки пожежі, що виникла вчора на військових складах.

«Працюють пожежні танки. Вибухи, які чують місцеві жителі неподалік, – це результат роботи саперів, які виявляють боєприпаси, що не розірвались, та знищують їх на полігоні неподалік», - сказано у повідомленні.

Крім того, військовослужбовці надали допомогу у транспортуванні та супроводженні будівельних матеріалів для школи міста Зайцеве. Відновлювальні роботи розпочнуться завтра.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Мінську Тристороння контактна група підписала угоду про відведення озброєнь калібром менш як 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

28 жовтня міністр оборони України Степан Полторак констатував, що Збройні сили України і бойовики відводять техніку від лінії зіткнення за планом.