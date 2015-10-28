ЗСУ і бойовики відводять техніку від лінії зіткнення за планом - Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові сказав міністр оборони України Степан Полторак.

“Все проходить відповідно до плану, до графіку. Сьогодні почалося відведення у трьох секторах артилерійських систем”, - сказав він.

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За словами міністра, цей етап триватиме впродовж трьох днів, після чого буде заслухана доповідь про виконання робіт з відведення озброєння.

Як сказав Полторак, Міноборони під час прийняття рішень використовує як розвіддані, так і інформацію ОБСЄ. “На сьогодні у переважній більшості терористи техніку, яка передбачається домовленостями, відводять. По всьому рубежу зіткнення завдання з відведення виконуються як нами, так і в більшості випадків терористичними угруповуваннями. Там, де в нас є питання, ми звертаємось до ОБСЄ, вони перевіряють, приймають відповідні заходи, щоб вони відвели”, - зазначив Полторак.

За словами міністра, завершення етапу відведення зброї відповідно до Мінських угод передбачено 12 листопада.

Як відомо, сьогодні, 28 жовтня, в зоні антитерористичної операції розпочинається відведення артилерії калібром до 100 мм.