У Сватовому сапери продовжують знешкоджувати вибухонебезпечні предмети
07:23, 02 листопада 2015Війна
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Ніч у зоні проведення АТО пройшла без порушень Мінських домовленостей. У Сватовому військові сапери продовжують пошук вибухонебезпечних предметів всередині складу та знищують їх.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Вже знешкоджено близько 700 боєприпасів", - зазначається в повідомленні.
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Також у прес-центрі підкреслили, що не припиняється робота щодо відновлення інфраструктури Донбасу. На завершальному етапі знаходиться відновлення дахів шкіл у Миронівському та Луганському. "В Миронівській школі військовослужбовці Збройних силу разом з батьками дітей та місцевими жителями вже завершують заміну батарей опалення", - повідомили в прес-центрі.
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