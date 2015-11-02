У Сватовому сапери продовжують знешкоджувати вибухонебезпечні предмети

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Вже знешкоджено близько 700 боєприпасів", - зазначається в повідомленні.

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Також у прес-центрі підкреслили, що не припиняється робота щодо відновлення інфраструктури Донбасу. На завершальному етапі знаходиться відновлення дахів шкіл у Миронівському та Луганському. "В Миронівській школі військовослужбовці Збройних силу разом з батьками дітей та місцевими жителями вже завершують заміну батарей опалення", - повідомили в прес-центрі.