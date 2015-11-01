В ООН попереджають, що взимку число цивільних жертв у зоні АТО може зрости

Про це йдеться у звіті, опублікованому Офісом ООН з координації гуманітарних питань.

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"З настанням зими є небезпека того, що число жертв буде рости в міру того, як цивільні особи будуть відправлятися в заміновану місцевість, щоби набрати дрів. Навесні необхідність культивації земель також може підвищити загрозу", - відзначають в гуманітарній організації.

У звіті також сказано, що у вересні частка інцидентів із мінами та нерозірваними боєприпасами склала приблизно 81% від загального числа загиблих і поранених цивільних осіб на Донбасі - 43 людини (9 загиблих і 34 поранених). При чому цей показник на 55% менший, ніж число жертв в період з 16 лютого по 15 серпня, коли ще не діяв режим припинення вогню.

"Масштаби засміченості (вибухонебезпечними предметами і мінами - ред.) перевищують можливості і ресурси", - зазначають автори звіту.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що розмінування Донбасу потрібно прискорити.