Прес-центр АТО заявляє про годинне бойове зіткнення з "бойовиками у формі ЗСУ" 8 листопада

Як йдеться у повідомленні прес-центра АТО у Facebook, про це заявив на брифінгу із представниками СММ ‪ОБСЄ‬ керівник української сторони у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Борис Кременецький.

"Керівник української групи СЦКК наголосив, що бойовики ОРДО/ОРЛО систематично використовують тактику провокування підрозділів сил АТО. Зокрема, учора, 8 листопада, відбулось понад годинне бойове зіткнення підрозділів сил АТО із бойовиками, які були одягнуті у форму ЗС України та використовували кольорові нарукавні пов’язки-ідентифікатори. Такі випадки суперечать усім прийнятим міжнародним нормам та принципам ведення війни", - сказано в повідомленні. Водночас місце події не уточнюється.

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За словами Кременецького, українська сторона неодноразово інформувала та попереджала спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні про підготовку бойовиками незаконних збройних формувань до провокацій, в тому числі з використанням військових одностроїв української армії.

В цілому, за його словами, впродовж неділі у порівнянні з попередньою добою НЗФ майже в два рази збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ.

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"НЗФ ОРДО/ОРЛО, намагаючись спровокувати підрозділи ЗС України на відкриття вогню у відповідь, використовували стрілецьке озброєння, великокаліберні кулемети, гранатомети та міномети. Особливе напруження спостерігалось на донецькому та горлівському напрямках", - зазначається у повідомленні.

Кременецький відзначив, що особливе занепокоєння української сторони СЦКК викликають факти застосування терористами "ДНР"/"ЛНР" озброєння, яке би мало бути відведене на встановлену відстань у відповідності до Мінських домовленостей в частині, що стосується відводу танків, а також артилерійських гармат калібру до 100 мм і мінометів калібру до 120 мм включно.

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"З 7 по 9 листопада бойовики більше 20 разів застосовували 82-мм та 120-мм міномети, хоча у власних пропагандистських ресурсах вони розмістили інформацію про відведення від лінії зіткнення цього типу озброєння", - інформує прес-центр АТО.