У Донецьку українська розвідка зафіксувала колонну з 20 танків бойовиків
08:58, 10 листопада 2015Війна
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Українська розвідка зафіксувала колонну з 20 танків бойовиків в районі шахти Калініна, що у Донецьку.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.
"В той час, як українські військові продовжують неухильно дотримуватися Мінських домовленостей, терористи в односторонньому порядку щодня їх порушують. В районі шахти Калініна, що у Донецьку, нашою розвідкою виявлено колону з 20 танків", - йдеться у повідомленні.
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Окрім того, як зазначається, 4 танки терористи невдало намагалися замаскувати поблизу своїх позицій в районі Мар’їнки.
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