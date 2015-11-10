У Донецьку українська розвідка зафіксувала колонну з 20 танків бойовиків

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

"В той час, як українські військові продовжують неухильно дотримуватися Мінських домовленостей, терористи в односторонньому порядку щодня їх порушують. В районі шахти Калініна, що у Донецьку, нашою розвідкою виявлено колону з 20 танків", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, як зазначається, 4 танки терористи невдало намагалися замаскувати поблизу своїх позицій в районі Мар’їнки.

Як повідомляв УНІАН, терористи за добу збільшили кількість обстрілів, застосовують заборонені 120-мм міномети