Бойовики намагаються захопити шматок території на горлівському напрямку - волонтер
На горлівському напрямку поблизу Майорська та Зайцевого бойовики намагаються захопити шматок території.
Про це заявив волонтер та засновник благодійного фонду "Повернись живим", який постійно допомагає бійцям на передовій, Віталій Дейнега, повідомляє Радіо Свобода.
Так, за даними Дейнеги, у кількості близько двох десятків бойовики 5 раз атакували позиції військових, і щоразу вони змушені були відступати, наштовхуючись на добре укріплені позиції силовиків. Протистояння тривало на відстані близько сотні метрів.
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"Це спроби забрати шматок території. Ці п’ять атак, це не ДРГ зайшла і постріляла трохи, це були спроби штурмів. Тобто атаки з технікою, з використанням мінометів, крупнокаліберних кулеметів. Точно були БТРи. Застосовували міномети: не скажу точно калібр – чи 82, чи 120. Але вони точно були і вони точно працювали", – повідомив Дейнега.
Як повідомляв УНІАН, терористи за добу збільшили кількість обстрілів, застосовують заборонені 120-мм міномети.
Нагадаємо, напередодні бойовики намагалися штурмувати позиції сил АТО в районі Майорська.