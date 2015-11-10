Бойовики намагаються захопити шматок території на горлівському напрямку - волонтер

Про це заявив волонтер та засновник благодійного фонду "Повернись живим", який постійно допомагає бійцям на передовій, Віталій Дейнега, повідомляє Радіо Свобода.

Так, за даними Дейнеги, у кількості близько двох десятків бойовики 5 раз атакували позиції військових, і щоразу вони змушені були відступати, наштовхуючись на добре укріплені позиції силовиків. Протистояння тривало на відстані близько сотні метрів.

Читайте такожПрес-центр АТО заявляє про годинне бойове зіткнення з "бойовиками у формі ЗСУ" 8 листопада

"Це спроби забрати шматок території. Ці п’ять атак, це не ДРГ зайшла і постріляла трохи, це були спроби штурмів. Тобто атаки з технікою, з використанням мінометів, крупнокаліберних кулеметів. Точно були БТРи. Застосовували міномети: не скажу точно калібр – чи 82, чи 120. Але вони точно були і вони точно працювали", – повідомив Дейнега.

Як повідомляв УНІАН, терористи за добу збільшили кількість обстрілів, застосовують заборонені 120-мм міномети.

Нагадаємо, напередодні бойовики намагалися штурмувати позиції сил АТО в районі Майорська.