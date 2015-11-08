Бойовики намагалися штурмувати позиції сил АТО в районі Майорська - штаб

Проросійські бойовики далі порушують Мінські домовленості.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на Facebook, сьогодні, починаючи з 5.50 вони стріляли по позиціях ЗСУ з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Вогонь вівся по Новгородському, Троїцькому, Пісках і Майорську. Двічі по Майорську та Зайцевому терористи відкривали вогонь з 82 мм мінометів, які, відповідно до Мінських домовленостей, мали бути відведеними», - наголошується у повідомленні штабу.

Загалом за день терористи стріляли по позиціях українських військових 15 разів.

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«О 13.00 група бойовиків у кількості приблизно 20 осіб намагалися штурмувати наші позиції в районі Майорська. Коли загарбники наблизилися на 150-100 метрів, не припиняючи вогонь у бік наших військових, було прийнято рішення про відкриття вогню на ураження з стрілецької зброї. Водночас з початком наступу групи бойовиків, інша група найманців розпочала обстріли ще однієї позиції українських військових. Отримавши адекватну відсіч, бойовики залягли та спробували вийти з бою. В 14.40 вони намагалися обійти наші позиції, але потрапили під вогонь, зазнали втрат і залягли. О 15.50 терористи відкрили вогонь із мінометів і під прикриттям цього вогню, забравши вбитих і поранених, відійшли», - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці ЗСУ далі неухильно дотримуються Мінських домовленостей. Вогонь вони вели лише зі стрілецької зброї, уточнюють у штабі.