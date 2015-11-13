Всі військові підрозділи бойовиків "ЛНР" приведені в повну бойову готовність - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, координатор групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук.

За його словами, згідно з чутками серед бойовиків, окремі підрозділи ЗСУ нібито вже переправилися через р. Сіверський Донець (по якій проходить лінія розмежування) в районі н. п. Піонерське Станично-Луганського району, а з боку н. п. Станиця Луганська у напрямку лінії розмежування нібито рухаються танкові колони сил АТО.

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"Ці чутки носять характер офіційної інформації - всі військові підрозділи "ЛНР" приведені в повну бойову готовність", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі, незважаючи на перемир'я.