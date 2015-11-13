ОБСЄ продовжує фіксувати факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Про це йдеться у звіті від 11 листопада, опублікованому у четвер, 12 листопада.

Спостерігачі відзначили, що, хоча ситуація у більшій частині Донбасу була відносно спокійною, вони зафіксували низку порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, як зазначили у місії, представники ОБСЄ, "займаючи позиції на підконтрольній "ДНР" місцевості за 6 км на північний захід від Донецька, між 8.30 та 15.00, спостерігали 29 вибухів та декілька обмінів вогнем зі стрілецької зброї та крупнокаліберного кулемету, в основному з місць в напрямку на північ та захід".

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Разом з тим, інструктори ОБСЄ чули 24 вибухи під час перебування у підконтрольних уряду України Пісках. Ці вибухи, за оцінкою спостерігачів, були спричинені застосуванням автоматичного гранатомету. Також там було зафіксовано три черги ведення вогню із стрілецької зброї.

Крім того, представники місії, перебуваючи за 700 м від контрольованого українським урядом села Бердянське (18 км на схід від Маріуполя), чули приблизно 25 поодиноких пострілів зі стрілецької зброї, а також один вибух на відстані 2 км із північного сходу.

Також спостерігачі ОБСЄ у підконтрольному бойовикам "ЛНР" Слов'яносербську (28 км на північний захід від Луганська) чули 20 вибухів та чотири спалахи ведення вогню із крупнокаліберного кулемета, що, за оцінкою місії, було частиною військових навчань неподалік контрольованої урядом України Трьохізбенки (33 км на північний захід від Луганська).

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Спостережна місія, займаючи позиції неподалік підконтрольного "ЛНР" села Мирне (28 км на південний захід від Луганська), зафіксувала більш ніж 50 вибухів за 330 м з північного заходу, що, за оцінкою місії, відбулися в рамках живої вогневої підготовки.

В той же час, перебуваючи в Успенці (підконтрольна "ЛНР", 23 км на південний захід від Луганська), місія чула понад 30 вибухів за 4-6 км на південний захід.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України очікує, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ невідкладно здійснить всебічне розслідування порушень бойовиками Мінських угод та дасть їм об’єктивну оцінку. В МЗС підкреслили, що продовжують дотримуватися принципової позиції, що запорукою належного виконання Мінських угод залишається реалізація Росією і підтримуваними нею незаконними збройними формуваннями заходів «безпекового блоку».