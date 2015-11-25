У листопаді сапери знешкодили понад півтисячі вибухових пристроїв на Донецькому напрямку
За словами Лисенка, зусилля саперів на Донецькому напрямку зосереджені на розмінування доріг і будівель.
Військові сапери Збройних сил України виявили та знешкодили понад 540 вибухонебезпечних предметів на Донецькому напрямку в листопаді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
За його словами, зусилля саперів на Донецькому напрямку зосереджені на розмінуванні автошляхів та будівель.
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«Лише в листопаді сапери виявили та знешкодили понад 540 вибухонебезпечних предметів, зокрема саморобних вибухових пристроїв, а також протитанкові та протипіхотні міни», - сказав Лисенко.
Він також повідомив, що проводиться робота з місцевими жителями, яких повсякчас попереджають про небезпеку контакту з боєприпасами.