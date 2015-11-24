У Сватовому сапери вже знищили понад 28 тисяч вибухонебезпечних предметів

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у соцмережі, під ворожими обстрілами військові сапери щодня продовжують роботи з розмінування, очищення території та знищення вибухових пристроїв.

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"Лише за вчорашній день виявлено та знищено 457 вибухонебезпечних предметів", - сказано у повідомленні.

"Продовжуються роботи у Сватовому, де на сьогодні вже знищено 28433 вибухонебезпечних предметів та очищено близько 67 гектарів території", - наголошується у повідомленні.