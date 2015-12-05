Ситуація в зоні АТО: бойовики продовжують вести прицільні і провокаційні обстріли

5 грудня з 7.40 ранку до 18.00 терористи продовжили вести як прицільні, так і провокаційні обстріли наших позицій на Донецькому, Артемівському та Маріупольському напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

«Із гранатометів різних типів злочинці вели вогонь у напрямку Зайцевого, Луганського та Майорська. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - по Піскам, Мар’їнці, Красногорівці та Новгородському. Зайцеве та Опитне обстрілювали з 82-мм мінометів», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗа добу у зоні АТО загинув український військовий, ще троє були поранені

А також у прес-центрі додають, що «прицільні обстріли загарбники здійснювали протитанковими керованими ракетами в районі Гранітного, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Опитне».