Від початку війни на сході України загинули понад 9 тисяч людей - доповідь ООН

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН 12-й доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

За період з 16 серпня по 15 листопада, охоплений доповіддю, 47 цивільних були вбиті і 131 поранений.

Читайте такожТерористи на Донбасі утримують 140 полонених – Геращенко

Загальна ж кількість загиблих з середини квітня минулого року становить щонайменше 9 тис. 98 осіб, і ще 20 тис. 732 були поранені. Ця кількість включає в себе цивільне населення, українські Збройні сили та озброєні групи.

Причиною нових жертв серед цивільного населення стали в основному вибухонебезпечні залишки війни та саморобні вибухові пристрої, що потребує масштабної діяльності з розмінування та інформування про мінну небезпеку по обидва боки лінії зіткнення, йдеться в доповіді.