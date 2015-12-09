Від бойовиків та влади України: в ООН розповіли, від кого потерпають жителі Донбасу

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН доповіді Моніторингової місії ООН із дотримання прав людини в Україні.

«Становище приблизно 800 тис. людей, які проживають по обидва боки лінії зіткнення, є особливо тяжким», - зазначається в доповіді.

«Обмеження свободи пересування цивільного населення через лінію зіткнення, введені вимогами тимчасового порядку, прийнятого урядом (України - УНІАН) в січні 2015 року, залишаються однією з основних проблем для людей, які проживають в охоплених конфліктом районах Донецької та Луганської областей. Це призводить до зростання відчуття ізоляції для багатьох людей, руйнуючи зв’язки в родині та громаді», - йдеться у доповіді.

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Її автори наголошують: «Співробітники Служби безпеки України, як видається, користуються високим ступенем безкарності з рідкими випадками розслідувань заяв стосовно них». У доповіді йдеться, що задокументовано випадки «насильницьких зникнень, довільного затримання і тримання інкоммунікадо, а також катування та жорстокого поводження з людьми, які підозрюються в посяганні на територіальну цілісність або в тероризмі чи вважаються прихильниками самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки».

Раніше сьогодні в ООН розповіли, що з початку війни на сході України загинули вже понад 9 тис. 98 осіб - українські військові, мирні жителі і бойовики.