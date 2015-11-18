"LifeNews – п*****си!": перехожий зіпсував кремлівським пропагандистам прямий ефір з Парижа (відео)

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

На кадрах видно, як чоловік під час ефіру перебиває журналістку, яка розповідає про нещодавню стрілянину в Парижі.

Він показує на камеру непристойний жест і російською мовою висловлює свою неприязнь до політики кремлівського каналу словами "LifeNews - п*****си!".

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Нагадаємо, в лютому в Мінську в Палаці Незалежності Білорусі, де проходили переговори глав чотирьох держав стосовно Донбасу, журналіст LifeNews стрибнув на журналістів ТСН з гучним гавкотом.