"LifeNews – п*****си!": перехожий зіпсував кремлівським пропагандистам прямий ефір з Парижа (відео)
16:07, 18 листопада 2015Курйози
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У мережі з'явилося відео, на якому російськомовний перехожий псує кремлівському пропагандистському телеканалу Lifenews прямий ефір з Парижа.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
На кадрах видно, як чоловік під час ефіру перебиває журналістку, яка розповідає про нещодавню стрілянину в Парижі.
Він показує на камеру непристойний жест і російською мовою висловлює свою неприязнь до політики кремлівського каналу словами "LifeNews - п*****си!".
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Нагадаємо, в лютому в Мінську в Палаці Незалежності Білорусі, де проходили переговори глав чотирьох держав стосовно Донбасу, журналіст LifeNews стрибнув на журналістів ТСН з гучним гавкотом.
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