Бойовики сім разів гатили по Красногорівці із "відведених" 82-мм мінометів - штаб АТО

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

По Майорську, що неподалік тимчасово окупованої Горлівки, бойовики прицільно били з гранатомета, а по Новгородському зі стрілецької зброї. Зокрема, там вів вогонь ворожий снайпер.

"Впродовж ночі кремлівські маріонетки також здійснювали неприцільні обстріли з гранатометів та снайперської зброї по Зайцевому, великокаліберних кулеметів - по Луганському, стрілецької зброї - по Майорську", - йдеться у повідомленні штабу.

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Наголошується, що найбільше порушень режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу тимчасово окупованого Донецька. Там під неприцільний вогонь бойовиків знову потрапили Опитне, Авдіївка, Мар’їнка та Піски. Противник здебільшого застосовував стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети.

Окрім того, цієї ночі бандити проросійських гібридних бандформувань сім разів били із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів по Красногорівці.

"Загалом у ніч на понеділок окупанти близько 25 разів намагались спровокувати українських захисників на зрив домовленостей про припинення вогню. Однак вчергове ці спроби виявились марними", - підсумували у прес-центрі АТО.