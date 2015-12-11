Бойовики невгамовно порушують Мінські угоди, обстрілюючи сили АТО з крупнокаліберної зброї

Минула ніч охарактеризувалась близько 40 випадками порушення умови припинення вогню з боку російсько-терористичних військ, пише прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що бойовики продовжили активно обстрілювати позиції сил АТО в районі тимчасово окупованого Донецька. Зокрема, із стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів різних систем вони били по Опитному, Пісках, Новгородському, Красногорівці. На околицях Красногорівки також впали та розірвались декілька десятків 120 та 82-мм мін ворога.

Обстріл наших позицій зі 120-мм мінометів також було зафіксовано поблизу Зайцевого, що на Артемівському напрямку. Там же впродовж останньої ночі противник застосовував крупнокаліберні кулемети, гранатомети, а також працював снайпер загарбників.

Інформація про будь-які втрати серед українських воїнів впродовж останньої ночі на цей час не надходила.