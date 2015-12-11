Бойовики невгамовно порушують Мінські угоди, обстрілюючи сили АТО з крупнокаліберної зброї

07:14, 11 грудня 2015
Війна
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Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою, проте стабільною та цілком контрольованою нашими захисниками.

REUTERS

Минула ніч охарактеризувалась близько 40 випадками порушення умови припинення вогню з боку російсько-терористичних військ, пише прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що бойовики продовжили активно обстрілювати позиції сил АТО в районі тимчасово окупованого Донецька. Зокрема, із стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів різних систем вони били по Опитному, Пісках, Новгородському, Красногорівці. На околицях Красногорівки також впали та розірвались декілька десятків 120 та 82-мм мін ворога.

Обстріл наших позицій зі 120-мм мінометів також було зафіксовано поблизу Зайцевого, що на Артемівському напрямку. Там же впродовж останньої ночі противник застосовував крупнокаліберні кулемети, гранатомети, а також працював снайпер загарбників.

Інформація про будь-які втрати серед українських воїнів впродовж останньої ночі на цей час не надходила.

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