Бойовики продовжують провокаційні обстріли на Донецькому та Артемівському напрямках - штаб АТО

Сьогодні терористи продовжували вести провокаційні обстріли українських позицій на Донецькому та Артемівському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

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"З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці вели вогонь по Верхньоторецькому, Пісках, Опитному, Авдіївці та Новгородському. По Пісках працювали і 82-мм міномети. З протитанкового ракетного комплексу стріляли у напрямку Луганського. З озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї загарбники вели неприцільний вогонь по Зайцевому, Луганському та Майорську", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що прицільний вогонь по українських позиціях бойовики вели з гранатометів різних типів по Станиці Луганській, Пісках та двічі - по Новгородському.