Сили АТО зайняли стратегічну висоту у Донецькій області (відео)

Тепер вони можуть стежити за переміщеннями бойовиків, передає ТСН.

Зазначається, що звідси буквально візуально можна побачити, що за 3-4 кілометри є блокпост "ДНР". При цьому всі позиції бойовиків – як на долоні: їхні склади, бліндажі. Видно не тільки пересування техніки, але і вихід диверсійних груп.

"Після того, як бійці 72-ї бригади Збройних сил зайняли висоту, терористи змушені зариватися в землю. Раніше бойовики підходили до українських позицій мало не щодня. Обстрілювали солдатів і йшли. Тепер нарешті затихли", - йдеться у повідомленні.

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Стало відомо, що бойовикам довелося залишити свій тренувальний полігон біля підніжжя зайнятого терикону.