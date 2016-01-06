Бойовики намагаються залишити Авдіївку без газу - прес-центр АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Прес-центр штабу АТО повідомляє, що від співробітників Краматорського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів Управління магістральних газопроводів "Харківгазтранс" надійшла інформація те, що представники газової компанії "Донецькгаз", що знаходиться на тимчасово окупованій території Донбасу, спільно з бойовиками проросійських НЗФ так званої "ДНР" 31 грудня 2015 року намагались перекрити газову систему, що постачає блакитне паливо до міста Авдіївка", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з невідомих причин злочинні плани терористів в життя втілені не були. Однак, за інформацією штабу АТО, "загарбники збираються залишити мешканців міста без газу одразу після новорічних та різдвяних свят".

У повідомленні відзначається, що зупинка подачі газу до Авдіївки може не лише завдати чимало шкоди місцевому населенню, але й позбавить основного енергоресурсу Авдіївський коксохімічний завод, що в подальшому "може стати причиною закриття цього потужного промислового виробництва".

"Ватажки самопроголошених "республік" не лише системно знищують інфраструктуру регіону та не йдуть на зустріч українській владі щодо її відновлення, але й намагаються саботувати роботу існуючих стратегічних об’єктів енерго- та життєзабезпечення мирних мешканців й промисловості", - наголосили у штабі АТО і додали, що "виконуючи злочинні вказівки своїх господарів з Москви, лідери організованих злочинних угрупувань "ДНР" та "ЛНР" вже давно поставили на карту власних амбіцій добробут та безпеку простих українців, які й без того змушені щоденно ховатись від ворожих куль та снарядів бойовиків вздовж усієї лінії розмежування".