Розчарування діями Росії допоможе Україні повернути окуповані території - Геращенко

Про це вона сказала в інтерв'ю 5 каналу.

"Мінські угоди не виконуються, але вони працюють. Тому що вони прив'язані до санкцій… Санкції зупиняють наступ, вони трохи зв'язують руки Російській Федерації, тому що її економіка іде до краху. Очевидно, що час грає на Україну, але в нас цього часу немає", - вважає нардеп.

На її думку, реінтеграція жителів Донбасу в українські реалії – це питання часу і зусиль не тільки України, але й усього світу. Геращенко також зазначила, що в них є нерозуміння ситуації і намірів в України через російську пропаганду.

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"Але там також є ненависть до бойовиків, які просто тримають у заручниках 2,5 мільйони людей. І якщо ще рік тому там кричали "Путін, Путін!", то тепер же є питання й до Росії, тому що рубль ходить (як валюта), але рубля немає. В гаманці в людей рубля немає. Так, в Україні теж важко з економікою, і війна забирає велику частину нашої економіки. Але українці попри дуже важку ситуацію і те, що є питання до влади, розуміють ситуацію. Там же була така віра в те, що "ура!" – а немає "ура!", - сказала Геращенко.

"Я сподіваюся, що усе це сприятиме поверненню України на Донбас. Хоча очевидно, що це питання не одного дня, місяця чи року", - зауважила нардеп.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Ірина Геращенко заперечує наявність законопроекту про амністію бойовиків. Вона підкреслила, що, в жодній країні світу амністія учасників конфлікту не проводилася до його завершення, оскільки це безкарність.