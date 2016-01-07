Різдво в зоні АТО: бойовики все частіше використовують заборонену зброю

Про це прес-центр АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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"Злочинці з проросійських бандформувань не припиняють порушувати режим "повної тиші". З початку доби зафіксовано 18 епізодів використання ними зброї проти українських підрозділів. Все частіше загарбники вдаються до застосування озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні по обіді бойовики прицільно обстріляли один з опорних пунктів в районі Невельського з озброєння танку, БМП та великокаліберних кулеметів.

А також у прес-центрі додають, що "ще один прицільний обстріл відбувся на Горлівсько-Світлодарській дузі. Там бандити зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили в бік наших воїнів біля Луганського".

По Зайцевому бойовики вели неприцільний вогонь з 82-мм міномету.

Окрім того, ворог не припиняє здійснювати збройні провокації в районі Пісків, Опитного, Авдіївки, Новгородського, Майорська та Луганського. Бойовики використовують здебільшого стрілецьку зброю, але час від часу лунають постріли й з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

"На Луганщині та Маріупольському напрямку сьогодні тихо", - підкреслили у прес-центрі.

Додамо, у Міністерстві оборони сьогодні повідомили, що обстановка вздовж лінії розмежування сторін в зоні АТО суттєво загострилась і має тенденцію до погіршення.