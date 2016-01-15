Характер маневрів та обстрілів бойовиків на Донбасі не говорить про підготовку до наступу - речник АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу по відеозв'язку сказав речник Антитерористичної операції Антон Миронович.

За його словами, вчора увечері обстановка загострилася на ділянці в районі Мар'їнки. Обстріли у цьому районі продовжуються і сьогодні.

"Станом на цю годину вже близько 10 разів окупанти відкривали вогонь у бік наших позицій. Загалом за останні три дні бойовики майже 160 разів застосовували зброю проти сил Антитерористичної операції. Час від часу на різних ділянках проявляють активність ворожі снайпери", - заявив Миронович.

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Водночас речник зазначив, що ситуація цілком перебуває під контролем українських військових.

"За даними нашої розвідки, така активність проросійських бандформувань пов'язана не лише з тим, що вони намагаються провокувати наші підрозділи на відкриття вогню у відповідь та у подальшому звинуватити нас у порушеннях так званого перемир'я, але і з проведенням у лавах незаконних збройних формувань заходів із бойової підготовки. Після того, як їхні підрозділи отримали певний польовий вишкіл у тилу, зараз вони практикуються, так би мовити, на реальних цілях. Водночас мова зараз не йде про підготовку ворога до наступальних дій, характер їхнього вогню та маневрів більше говорить про підготовку до оборонних дій", - наголосив Миронович.

У цьому зв'язку він пояснив, що контрольовані Росією бойовики пристрілюють цілі, вивчають орієнтири та діють за ввідними.

"Тож бачимо, що ворог на будь-які заклики до припинення вогню реагує абсолютно неадекватно. Будь-які намагання розв'язати конфлікт мирним шляхом абсолютно не вписується у їхні злочинні плани", - сказав Миронович.

За його словами, сили АТО не готуються до будь-яких наступальних дій. Українські військові суворо дотримуються усіх домовленостей про урегулювання ситуації мирним шляхом.