Бойовики перекидають важку зброю на лінію розмежування в Луганській області – Тимчук

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Фіксується різке нарощування сил і засобів бойовиків у районі населених пунктів Голубовське, Донецький, Жолобок", - написав він.

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Як зазначив Тимчук, під прикриттям "батальйонних тактичних навчань" в районі Алчевська і Перевальська терористи нарощують так зване "стаханівське" угрупування.

Крім того, зафіксоване перекидання в район Стаханова 3 танків, 6 БМП-1 і 2 МТ-ЛБ. У район на схід від Кіровська перекинуто батарею 122-мм РСЗВ "Град" з п‘яти установок БМ-21. Туди ж з боку Алчевська перекинуто піхотний підрозділ терористів чисельністю до 140 осіб.