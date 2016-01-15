ОБСЄ: на Донбасі продовжується порушення режиму припинення вогню

Про це йдеться у звіті місії за 14 січня, опублікованому сьогодні.

"Спеціальна моніторингова місія спостерігала низку порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, місія відзначила триваючий обстріл у Горлівці та значну кількість порушень режиму припинення вогню на околицях Комінтернового. У Луганській області СММ оглянула свіжі воронки, які, за оцінкою місії, були спричинені в результаті мінометного вогню", - стверджується у повідомленні.

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Так, інструктори ОБСЄ заявляють, що під час розташування на автошляху Е58 за 2 км на захід від Широкиного (20 км на схід від Маріуполя), між 12:43 та 13:14 вони почули більш ніж 20 невизначених вибухів та обмін вогнем із зенітної гармати, стрілецької зброї, мінометів та артилерії на відстані 5-10 км на північний схід від займаних ними позицій.

Водночас представники місії заявляють, що, перебуваючи на тій же автотрасі, але на відстані 500 м неподалік від контрольованого урядом України селища Лебединське (16 км на північний схід від Маріуполя), між 13:42 та 14:30 вони почули у цілому 38 вибухів (в тому числі шість вихідних пострілів та 16 попадань від артилерійського вогню). Одночасно в цей час місія нарахувала 430 пострілів та 168 спалахів ведення вогню зі стрілецької зброї, крупнокаліберного кулемета та зенітної гармати на відстані 5-10 км на північний схід від їх позицій.

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"Спеціальна моніторингова місія оцінює, що більшість порушень режиму припинення вогню сталося в межах значного простору в районі Комінтернового та Водяного (23 та 19 км на північний схід від Маріуполя відповідно)", - стверджується у повідомленні.